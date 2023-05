Orienteering: le squadre cadette e cadetti dell'Istituto Grandis di Borgo vincono il titolo regionale

Martedì 9 maggio Asti ha ospitato i campionati studenteschi di orienteering, fase regionale.

L'Istituto comprensivo Grandis di Borgo S.Dalmazzo era presente con due squadre, cadetti e cadette, già vincitori della fase provinciale di Cuneo.



Un percorso che si è snodato nel centro storico tra vicoli e piazze, toccando monumenti quali il Teatro Alfieri, la Collegiata di S.Secondo, le Torri Troiana, Comentina, De Regibus, Comentina, Rossa, i Palazzi Mazzetti, Ottolenghi, Civico, Alfieri, del Michelerio... Insomma, una piacevole corsa nella storia.

La carta era nuova, disegnata per l'occasione.

Ottimi risultati individuali per i borgarini: oro per Elia Ambrogio, argento per Michele Casale, Lorenzo Goletto 6°, Maurizio Martini 7°.

Nelle cadette Chiara Tonello argento, Arianna Bongioanni bronzo, 4^ Alice Fabbro e 8^ Francesca Carignano.





Grazie a questi splendidi risultati la squadra cadette e la squadra cadetti vincono il titolo regionale.

Quest'anno non sarà organizzata la fase nazionale, perciò l'avventura dei borgarini si ferma qui.