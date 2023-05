Corsa in montagna, ecco gli azzurri per i Mondiali di Innsbruck: cinque atleti cuneesi tra i convocati

Sono 43 gli azzurri convocati per i Campionati Mondiali di corsa in montagna e trail, in programma da mercoledì 7 a sabato 10 giugno a Innsbruck-Stubai, in Austria.

Su indicazione del coordinatore tecnico di settore Paolo Germanetto, di comune accordo con la direzione tecnica federale, sono stati ufficializzati gli atleti selezionati, di cui 23 uomini e 20 donne.

Tanti i piemontesi che prenderanno parte alla manifestazione iridata.

Al femminile, doppio impegno per Francesca Ghelfi (Pod. Valle Varaita), attesa al via della prova salita e discesa ma anche di quella di sola salita. Al via del trail corto ci sarà Martina Chialvo (Pod. Valle Varaita) mentre sarà in gara nel trail lungo Marina Cugnetto (Atl. Saluzzo). Matilde Bonino (Atl. Stronese-Nuova Nordaffari) sarà invece impegnata nella prova under 20 di salita e discesa.

Al maschile Andrea Rostan (Atl. Saluzzo), dopo i successi a squadre dello scorso anno, torna a vestire l’azzurro nella prova di sola salita. Riccardo Borgialli (Sport Project VCO) è invece atteso al via del trail lungo. Prima convocazione in azzurro nella corsa in montagna per Francesco Mazza (Atl. Saluzzo) che sarà impegnato nella prova in salita e discesa under 20.