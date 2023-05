Volley S3 a Savigliano: divertimento e storia per una bella giornata

Un successo, come era prevedibile già alla vigilia. Questo è stato, in sintesi, il concentramento organizzato di volley S3 andato in scena domenica 14 a Savigliano, con l’attenta organizzazione del Volley Savigliano.

Due i palazzetti coinvolti, che hanno accolto ben 65 squadre: il PalaFerrua di Corso Roma, con cinque campi e 25 compagini interessate, e il PalaMarenco di Via Giolitti, con 12 campi e ben 40 squadre.

Erano dieci, invece, le società partecipanti: Volley Saluzzo, RS Volley Racconigi, Volley Busca, Volley Cherasco, Vbc Savigliano, Volley Marene, Volley Langhe, Vbc Dronero Dragons, SPD Valle Po e, ovviamente, Volley Savigliano.

Al termine delle gare si è tenuta la cerimonia finale di premiazione al PalaMarenco, alla presenza di tutte le squadre partecipanti. A tutti i bambini è stata consegnata una medaglia ricordo da parte del Volley Savigliano ed è stata offerta la merenda con prodotti Campiello PaneAlba.

“Voglio legare a una così alta partecipazione, un "affetto" alla nei confronti della nostra società. È certamente bello invitare, ma lo è ancora di più vedere la disponibilità nell'accettarlo. – spiega la responsabile del settore giovanile biancoblu Mirella Fiorito – Ci teniamo a ringraziare i main sponsor dell’iniziativa Palestra Vitality, Carrozzeria Longo e Bellino Arredamenti. Un “grazie” anche al fornitore della merenda, Campiello PaneAlba, nella persona di Giovanni Bussi, e il sindaco di Cavallermaggiore Davide Sannazzaro per la collaborazione. Infine, ringrazio il Referente della Federazione Territoriale del Volley S3 Gianni Maestro, che ha presieduto la manifestazione”.

Fondamentale, infine, il contributo operativo di alcune figure societarie: “Come dirigenza, ci teniamo a ringraziare il nostro staff per la preparazione dei campi, degli stand espositivi di magliette storiche e del video che racconta la nostra storia e che ha accompagnato la giornata. Un “grazie” particolare ai nostri ex atleti e atleti ancora in attività, che hanno svolto il compito di arbitro sui campi. Un importante esempio di passione per tutti i bambini presenti” – chiosa Fiorito.