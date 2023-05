Cuneo Granda Volley, Massimo Bellano è già al lavoro. Il presidente Patrizio Bianco: "Obiettivo playoff" (VIDEO)

Serata di benvenuto per le nuove arrivate Terry Onweanwu, Francesca Scola e Alice Tanase e, nel contempo, anche l'occasione per incontrare sponsor e tifosi in un aperitivo insieme con coach Massimo Bellano ed i dirigenti di Cuneo Granda Volley. Presente anche la bandiera della società biancorossa, il capitano Noemi Signorile.

Un clima disteso, di serenità e fiducia quello che ha accompagnato il primo ritrovo ufficiale nella stagione 2023/2024 della società biancorossa, svoltosi nell'informale cornice del palasport di San Rocco nel tardo pomeriggio di martedì 16 maggio.

Subito una novità, probabilmente una "prima" assoluta per la pallavolo italiana: la squadra si ritrova già da oggi e fino al 23 giugno prossimo per sedute di pesi e tecnica. Una decisione fortemente voluta da coach Bellano, che dirigenti ed atlete hanno sposato con entusiasmo. Nei primi giorni di agosto scatterà invece la preparazione "ufficiale".

"L'obiettivo è quello di accorciare una sosta che per le atlete non impegnate nei percorsi internazionali sarebbe stato decisamente troppo lunga - la spiegazione di Massimo Bellano - per mantenere una condizione fisica accettabile e lavorare su alcune lacune tecniche".

"Un'idea dell'allenatore che tutte abbiamo condiviso - la linea di Noemi Signorile - utile soprattutto per le atlete che provengono da infortuni, che possono incominciare ad ingranare e portarsi quasi alla pari con le colleghe quando inizieremo la preparazione vera e propria".

Prime impressioni in maglia biancorossa per Terry Enweonwu: "Di Cuneo ho sempre avuto un buon ricordo, ho disputato anche discrete partite qui. Sono pronta a buttarmi in questa esperienza, dopo una stagione durissima. Ora sto bene, sono alle fasi finali dell'infortunio e mi sento pronta a rientrare. Sulla sintonia di squadra sono abbastanza tranquilla, ci capiamo perfettamente. Assoluta fiducia anche nell'allenatore".

"Sono contenta di essere qui, dove ritrovo compagne che già conoscevo e, naturalmente, Massimo Bellano - dice invece la palleggiatrice Francesca Scola -. Il nostro obiettivo? Trovare una coesione di squadra: la cosa più importante sarà costruire un gruppo affiatato".

"Sono emozionata - le prime parole della schiacciatrice Alice Tanase - cercherò di dare tutto quello che posso, sono convinta che con Bellano riuscirò ad esprimermi ed essere tranquilla per fare al meglio il mio lavoro. È il mio esordio in A1, spero di esserne all'altezza".

Prima intervista ufficiale per il neo presidente Patrizio Bianco, che ha voluto sdramatizzare circa la passata stagione con una battuta: "Complicata? ma no, semplice routine".

Poi si è fatto serio: "Speriamo che con questa nuova start up, che io chiamo Cuneo Granda Volley.2, abbiamo imboccato la giusta strada. Abbiamo un progetto triennale insieme con Massimo Bellano che ci deve portare lontano. Ci auguriamo una stagione che abbia solo le normali problematiche di campo". Circa l'obiettivo minino il presidente è apparso giustamente ottimista: "Centrare i playoff".