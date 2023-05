Cuneo Granda Volley, è già iniziata la stagione 23/24: fino a fine giugno tre periodi di lavoro in palestra

Se la preparazione della Cuneo Granda Volley per la stagione 23/24 prenderà ufficialmente il via a inizio agosto, tra martedì 16 maggio e venerdì 23 giugno si svolgeranno tre periodi di allenamento.

Una sorta di «collegiale» inedito per la società di via Bassignano che permetterà alle giocatrici coinvolte di svolgere lavoro fisico e tecnico in vista della nuova stagione, mettere a punto l'intesa e conoscere lo staff tecnico guidato dal confermato Massimo Bellano.

Da martedì 16 a giovedì 25 maggio per la capitana Noemi Signorile e le new entry Terry Enweonwu, Francesca Scola e Alice Tanase allenamenti di tecnica a porte aperte presso il palazzetto dello sport di San Rocco Castagnaretta e la palestra della ex media 4 di via Bassignano 14 e sedute di pesi presso la palestra 4FIT di via Bassignano 4; con loro ci saranno anche la centrale cuneese Camilla Basso, già nel roster della prima squadra nella passata stagione, e le atlete della formazione di Serie B2 Beatrice Battistino e Alessandra Montabone. Altri innesti sono in via di definizione per la prossima settimana e per il secondo e terzo blocco di lavoro, in programma rispettivamente dal 30 maggio all'8 giugno e dal 13 al 23 giugno.

MASSIMO BELLANO, ALLENATORE CUNEO GRANDA VOLLEY «La proposta di questo "collegiale" è stata accolta con entusiasmo dalla società, così come dalle giocatrici: c'è tanta voglia di lavorare e di costruire una base solida su cui poggiare la preparazione vera e propria, che inizierà ad agosto. Sarà un periodo prezioso per studiarsi, affinare l'intesa e curare la tecnica di base, a cui durante la stagione spesso non si riesce a dedicare il tempo che meriterebbe»

PROGRAMMA ALLENAMENTI 16-25 MAGGIO

Martedì 16 9:30-11 pesi, 16-18:30 tecnica (palazzetto)

Mercoledì 17 10-11:30 tecnica, 16-18:30 tecnica (palazzetto)

Giovedì 18 riposo

Venerdì 19 9:30-11 pesi, 16-18:30 tecnica (palazzetto)

Sabato 20 10-11:30 tecnica, 16-18:30 tecnica (palazzetto)Domenica 21 riposo

Lunedì 22 9:30-11 pesi, 16-18:30 tecnica (ex media 4)

Martedì 23 10-11:30 tecnica, 16-18:30 tecnica (ex media 4)

Mercoledì 24 14-16:30 tecnica (ex media 4)

Giovedì 25 9:30-11 pesi, 15-17 tecnica (ex media 4)