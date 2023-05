Grandine a Barge: il Comune chiede lo stato di calamità naturale alla Regione

Il Comuni di Barge ha provveduto a inoltrare alla Regione Piemonte una richiesta di dichiarazione dello stato di calamità naturale, in seguito alle grandinate del 7 aprile e 10 maggio scorsi.

Le violente grandinate fuori stagione, accompagnate da abbondante pioggia, hanno infatti provocato ingenti danni sul territorio del Comune di Barge, in particolare alle piante fruttifere in piena fioritura, con gravi ripercussioni non solo sulle produzioni dell’anno in corso ma anche su quelle dei prossimi anni.

Un evento atipico. Infatti il sindaco Ivo Beccaria ha portato all’attenzione della Regione il fatto che “le coperture assicurative non erano ancora attive perché le grandinate sono state completamente fuori stagione, in quanto le temperature di inizio aprile e di metà maggio non lasciavano in alcun modo presagire tali eventi atmosferici. Inoltre “le reti antigrandine a protezione degli impianti erano ancora chiuse perché essendo le piante in piena fioritura era in corso anche la fase di impollinatura: le reti antigrandine aperte avrebbero ostacolato pesantemente l’attività delle api e dei pronubi selvatici; proprio per questo motivo le buone prassi agricole consigliano di mantenere raccolte le reti fino a fioritura avvenuta”.

Alla richiesta di dichiarazione di calamità naturale per gli eventi grandigeni, si è aggiunto di tenere in evidenza detta segnalazione in caso di concessione di finanziamenti o di misure compensative da parte degli organi statali.