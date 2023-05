Beinette, secondo appuntamento dell'iniziativa per famiglie "Intrecci"

Il ritrovo sarà a Beinette, nel parco accanto alla biblioteca (Via Gauberti, 15) per iniziare con una merenda offerta dall’Associazione «AttivaMente» e dal «Baby Parking Fantasia». A seguire vi sarà una lettura animata, grazie alla «Compagnia Il Melarancio» di Cuneo e alla biblioteca.

È stato un pomeriggio nato grazie alle realtà del territorio di Beinette che si occupano di bambini piccoli e dalle famiglie. Si è rivelata un’occasione preziosa per incontrarsi, che ha visto la partecipazione di numerosi gruppi famigliari. Per continuare questa esperienza, gli organizzatori propongono un secondo pomeriggio insieme.

Sabato 4 febbraio l’esordio è stato rivolto alle famiglie con bambini sin ai sei anni, organizzato nell’ambito del progetto «Cultura zero-sei: crescere con cura», in stretta collaborazione con la «Compagnia “Il Melarancio” di Cuneo», con l’obiettivo di offrire precoci esperienze ai bambini e famiglie in tema di arte, cultura e condivisione.

Alle 16,30 circa vi sarà la partenza per una breve passeggiata verso il Parco di Rifreddo. Accompagnerà Grazia Dosio, guida naturalistica, alla scoperta del paesaggio naturale, utilizzando i cinque sensi. Al parco di Rifreddo continueranno le attività a tema e il «Gruppo Amici degli anziani» permetterà di conoscere le tradizioni legate a natura e campagna nelle nostre zone e di sperimentare il contatto con la nostra terra. Le attività sono pensate per le famiglie, per offrire a bambini, fratelli, genitori e nonni la possibilità di passare un pomeriggio insieme a contatto con la natura. La conclusione è prevista verso le 18,30 circa.