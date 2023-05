Domani c'è la Bra-Rivoli: tutto ciò che c'è da sapere sulla tappa del Giro d'Italia

18 maggio: la strada che porta da Bra a Rivoli si colora di Rosa, quello del Giro d’Italia. In programma la tappa numero 12 di una corsa finora segnata dalla pioggia e da un focolare di Covid19 che sta costringendo diversi corridori a ritirarsi perché positivi.

Ma la competizione non si ferma, e torna ad emozionare gli appassionati di ciclismo di Bra, Alba ed i loro territori. E la città della Zizzola torna dopo 24 anni come luogo di partenza: era il 1999 e la tappa era la Bra-Borgo San Dalmazzo vinta dal “Falco” Savoldelli. Bra fu, 29 anni fa, luogo di arrivo della tappa Lavagna-Bra vinta allo sprint in viale Madonna dei Fiori da Massimo Ghirotto.



Il Giro diventa protagonista già questa sera: alle ore 21 in piazza Carlo Alberto, ad ingresso libero, ci sarà lo show firmato dalla “Carovana Rosa” mentre gli eventi collaterali non mancano: a Palazzo Mathis (con sezione speciale riservata al compianto grande scrittore Giovanni Arpino) prosegue «La bicicletta in mostra» con i mezzi d’epoca di Luciano Cravero ed una sezione dedicata al compianto grande scrittore Giovanni Arpino. Il 18 maggio, nel cortile di Palazzo Garrone, vetrina del «Mondo bike» a cura di Atl Langhe Monferrato Roero, Atl del Cuneese e Confartigianato Cuneo.





LA TAPPA

179 km, su un dislivello di 2300 metri, con i corridori che, dopo la partenza da piazza dei Caduti a Bra, affronteranno i primi 50 km su un percorso collinare con ondulazioni continue e saliscendi tra le curve che disegnano le colline dei paesi delle Langhe, per poi scendere ad Alba e raggiungere Rivoli in pianura, su strade prevalentemente rettilinee. Questi 75 km porteranno la carovana rosa ad affrontare un circuito finale di 54 km intorno alla cittadina della periferia di Torino, caratterizzato da attraversamenti cittadini, articolati per effetto di rotatorie e spartitraffico, con, dopo Avigliana, la scalata al Colle Braida (9.8 km oltre il 7% con punte del 12%). Discesa e avvicinamento successivi fino all’arrivo con alcuni attraversamenti cittadini delicati.



Gli ultimi 3 km si sviluppano interamente all’interno dell’abitato di Rivoli, con, verso l’ultimo kilometro, un restringimento che immette nella discesa che porta alla curva di immissione in Corso Einaudi che costituisce gli ultimi 750 metri della tappa in leggera salita con una curva stretta a 200 metri dal traguardo (pendenza finale all’8%).





GLI ORARI DEI PASSAGGI NEI PAESI

Parco firma in piazza Caduti per la Libertà a Bra con incolonnamento alle ore 12.30 e partenza con passaggio nelle vie Pollenzo, Vittorio Emanuele II, isola pedonale via Cavour, Principi di Piemonte e Fratelli Carando (leggi articolo per viabilità modificata).



Si prosegue per Pollenzo da strada Orti dove alle ore 12,45 verrà dato il via ufficiale dalla sede dell’Università delle Scienze Gastronomiche.

Gli orari indicativi di passaggio saranno: Cherasco (orario previsto 12,51); La Morra (13,05), Barolo (13,12), Monforte d’Alba (13,22), Roddino (13,30). A Pedaggera, alle 13,40 circa, il primo Gran premio della montagna per continuare verso Tre Cunei (13,43) e Montelupo Albese (13,49), paese del ciclista Matteo Sobrero.



Si scende verso Alba passando da Diano d’Alba (13,56) con arrivo ad Alba verso le 14,05 con transito in corso Italia e corso Torino (leggi articolo per viabilità modificata) verso Piobesi d’Alba (14,17), Baldissero d’Alba (14,29) e Ceresole d’Alba (14,40), paese in cui è previsto il traguardo volante.

Si va verso Rivoli con arrivo previsto dopo le ore 17. La strada davanti all’ospedale di Candiolo non verrà interessata dalla Corsa Rosa: la carovana passerà da una strada poco distante.