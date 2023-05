Uomini e mezzi dalla Granda in soccorso all'Emilia Romagna. Timori per il maltempo anche in Piemonte

Il maltempo non dà tregua all'Emilia Romagna. Acqua, fango e allagamenti stanno flagellando le zone di Rimini, Forlì e Cesena. Impressionanti le immagini che arrivano da quelle zone, dove in poche ore sono caduti quasi 300 millimetri d'acqua. Una quantità enorme, pari a 300 litri d'acqua per metro di superficie.

Drammatica la situazione delle zone dell'alto Adriatico, dove stanno confluendo i soccorsi da molte regioni d'Italia. Tra queste il Piemonte, che ha già inviato , su disposizione del Dipartimento nazionale, la colonna mobile della Protezione civile della Regione. A comporla sono due funzionari regionali e 62 volontari appartenenti al Coordinamento regionale del volontariato di Protezione civile, al Corpo AIB ed all’Associazione Nazione Carabinieri, partiti ieri sera dal presidio di San Michele (Alessandria) a bordo di 28 veicoli per raggiungere il Comune di Molinella (Bologna).

I volontari piemontesi sono stati incaricati di assistere gli abitanti di Budrio, che hanno dovuto essere evacuati a causa degli allagamenti provocati dalla rottura di un argine e di svolgere attività di monitoraggio di una zona a rischio di Molinella.

Mobilitati anche i vigili del fuoco del Piemonte e della Granda. Torino ha inviato due moduli Mocrab (per il contrasto rischio acquatico base) e un posto di comando avanzato (UCL). Un altro modulo Mocrab è stato inviato da Vercelli e Alessandria. Da Cuneo ieri è invece partito, nella colonna mobile, un mezzo per la logistica, un camper da 14 posti attrezzato per poter ospitare e dare supporto logistico ai vigili del fuoco in servizio in Romagna.

"Siamo in preallerta e stiamo aspettando da Roma l'ordine per inviare un secondo modulo logistico con una sezione operativa composta da 9 unità", spiega il comandante provinciale Corrado Romano.

E si teme anche per il Piemonte e il Nord Ovest, dove nei prossimi giorni dovrebbe concentrarsi un nuovo fronte di maltempo. E dove si temono precipitazioni molto molto intense.

Al momento anche per la giornata di domani l'allerta è verde, ma è dalla giornata di venerdì che il peggioramento sarà più marcato.

"Tutte le simulazioni delle varie modellistiche da noi utilizzate sono concordi nel prevedere un peggioramento esteso sul Nord Italia. Sarà persistente, da venerdì a domenica", spiega Secondo Barbero, direttore generale di Arpa Piemonte

"Allo stato attuale, le aree maggiormente interessate sono le fasce alpine e prealpine tra Cuneese e Torinese. E' il primo evento di pioggia intensa e significativa dell'ultimo anno e mezzo. Siamo in contatto con la Protezione civile, pronti a seguire l'evoluzione della situazione in ogni momento".