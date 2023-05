Eso Es al Lux di Centallo: il racconto della missione in Guatemala

Fotografie, video, magie, piccoli estratti dello spettacolo “Chrysalis” ma soprattutto racconti: le emozioni di una straordinaria esperienza di volontariato internazionale vissuta. In un doppio appuntamento, alle ore 17 ed alle ore 21 presso il Nuovo Cinema Lux di Centallo, sabato 13 maggio i volontari di Eso Es OdV hanno condiviso con il pubblico #OpenGuate2023, l’importante missione come clown in Guatemala.

Una serata commovente, iniziata con l’affettuoso ricordo di Ciapetta, una dei volontari deceduta purtroppo da qualche anno, della sua forza e del suo essere sempre nel cuore dei suoi compagni di avventura. Quindici giorni davvero intensi quelli vissuti in Guatemala, con la prima settimana nel dipartimento di Chimaltenango e nei dintorni di Antigua, mentre la seconda settimana nel Dipartimento di Huehuetenango.

Sul palco di Centallo, i clown hanno portato ognuno la propria personale esperienza, le preziose emozioni vissute. Così, il racconto degli spettacoli nelle scuole e soprattutto della consapevolezza di quanto quell’ora di svago fosse importante per i bambini. Gli sguardi di quelle giovani vite, pieni di sogni, la farfalla dello spettacolo “Chrysalis” portato fin laggiù, come messaggio di speranza soprattutto per le bambine, costrette spesso ad abbandonare la scuola.

L’istruzione, la sua importanza in un mondo dove moltissimi bambini dell’asilo, finita la scuola vanno a scavare con le loro piccole manine nelle miniere. L’istruzione che è uno dei progetti importanti seguiti da Eso Es OdV, con l’ideazione ogni anno il premio Ciapetta per gli studenti meritevoli, vinto quest’anno da Keyli e Silvia. Quest’anno, poi, anche l’immensa emozione di assistere alla laurea di Allison.

Carta, cartoni, bottiglie di plastica,… Dal soffitto, improvvisamente si è scaraventata sul palco una grande quantità di spazzatura. L’immagine forte sullo schermo ed il racconto della visita ad una enorme discarica visitata in Guatemala, dell’odore acre che non soltanto invadeva tutto l’ambiente e le persone, ma che come una lama affilata ha trafitto in modo spietato quella parte dell’anima che stenta a credere, che vorrebbe che certe cose non fossero possibili. Domande senza risposta, in mezzo a quelle persone intente a scavare.

Ed ancora il racconto della visita ad un carcere femminile, del raggiungere un villaggio a 3.500 metri le cui 40 famiglie vivono in condizioni davvero precarie,… le oltre 3.000 persone incontrate in questo viaggio.

La vita, in una terra così lontana da noi, con i colori delle sue albe e dei suoi tramonti, gli sguardi pieni di sogni dei bambini in una terra martoriata dove regna la povertà. I sorrisi e la dignità di ogni vita incontrata, l’immenso valore. Il pezzo di cuore che rimarrà in Guatemala.