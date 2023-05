Lagnasco: è mancato Angelo Giorda, compositore e musicista che amava il liscio

È mancato oggi all’ospedale di Saluzzo, dopo breve malattia, Angelo Giorda, 92 anni, musicista, maestro e compositore del Liscio piemontese dagli anni ‘70 fino al primo decennio del 2000.



Originario di Piossasco, risiedeva a Lagnasco con la moglie Maria Teresa Giraudo. Aveva vissuto a Torino dove lavorava in Fiat sempre con la grande passione per la musica. Proprio nel capoluogo di regione suonava nell' orchestra di Giovanni Musso esibendosi nel noto locale torinese “La Perla”.



Negli anni '80 era entrato a suonare nella famosa orchestra di Liscio diretta dal maestro Mario Piovano, compositore morto nel 2013, con cui incise l’album “Tutto Liscio” nel 2001. Aveva fatto parte dei “Merenderos” gruppo specializzato in musica sudamericana. Nel 2010, alla soglia degli 80 anni, con la passione e l'entusiasmo che lo caratterizzavano aveva inciso il suo settimo lavoro discografico composto da 18 brani tra valzer, beguine, mazurka, polka.



Nel suo ‘buen retiro’ di Lagnasco, poco distante dai Castelli, si dilettava a suonare e a comporre, finché la salute glielo ha permesso.



Da bravo artista componeva i suo brani nei luoghi in cui era più ispirato: in Liguria, dove ha vissuto per anni, e nei suoi consueti viaggi in Sud America luogo che amava molto, anche per le sonorità e i ritmi caraibici che aveva ripreso in molti suoi brani.



Nel suo studio di Lagnasco sulle pareti rimangono i ricordi più belli della sua vita da musicista, dalle serate al Caffè Roma di Alassio con il compianto Lorenzo Freda, alle esibizioni nelle principali sale da ballo, nelle migliori balere e nei più prestigiosi luoghi mondani della ‘dolce vita’ in Italia ed all’estero, in compagnia di rinomati musicisti, tra cui il maestro Mario Piovano. I suoi brani sono ancora oggi suonati nelle orchestre di Liscio e molto apprezzati da chi li balla.



Lascia la moglie Maria Teresa Giraudo e la figlia Carla. Il rosario sarà recitato domani, giovedì 18 maggio, alle 18,30 nella parrocchia di Santa Maria della Grazie a Lagnasco. Nella stessa chiesa parrocchiale, sabato 20 maggio, alle 10 avrà luogo il funerale. Dopo il rito della cremazione a Bra, le ceneri saranno tumulate nel cimitero di Lagnasco.