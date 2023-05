L'AVO Mondovì presente alla Conferenza dei presidenti a Rimini

“Avo accanto alle fragilità, sempre: una identità in evoluzione”, questo il titolo dato all'incontro, scelto per rafforzare il legame profondo con la storia Avo e una nuova cultura che parte da valori consolidati e che amplia l’intervento Avo per andare là dove ci sono le fragilità.

costruisce la propria identità su una serie di fattori diversi, ma quando l’identità personale è costruita soprattutto nei termini dell’appartenenza ad un gruppo, si è più preparati per far fronte alle difficoltà, e noi ne siamo il risultato perché durante la pandemia l’appartenenza ci ha tenuti uniti.”

L'AVO Mondovì sarà presente anche al Salone del Volontariato che farà tappa a Mondovì sabato 20 maggio in via Piandellavalle (leggi qui). L'evento si terrà dalle 8 alle 13.30. Il sodalizio monregalese ricorda inoltre che organizza corsi per nuovi volontari (come da locandine a fondo pagina) e che è possibile sostenere l'associazione donando il 5x1000 ad AVO Mondovì scrivendo sulla denuncia dei redditi il codice fiscale 93016820040.