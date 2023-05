Monastero delle Clarisse di Bra: suor Maria Stella Dadone ha festeggiato 65 anni di professione religiosa

Staccare la spina (non solo quella fisica di smartphone e tablet), ritrovare se stessi e il contatto con la vita, quella vera. Ecco, dunque, la proposta delle Sorelle Clarisse di Bra per un percorso che vuole affiancare il cammino dei giovani ed educarli a vivere al meglio le delicate fasi della crescita.

Sarà così possibile partecipare alla vita monastica, nel rispetto dei tempi di orazione, di riposo e di meditazione in comunione di fede. Ogni incontro si svolge in un clima favorevole al silenzio e alla riflessione, è una piccola finestra che si apre sul mondo per contemplare l’orizzonte infinito della speranza, ascoltando ciò che più sta a cuore. E non c’è da stupirsi se, tra i chiostri, nascono tante vocazioni alla vita consacrata.