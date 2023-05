Paesana, intervento su piazza Statuto grazie ai 950.000 euro dello Stato

Stanno volgendo al termine a cura del Comune i lavori di bitumatura della centralissima piazza Statuto, la cui parte destinata a parcheggio era fortemente ammalorata.

I lavori fanno parte di un più ampio progetto di messa in sicurezza della viabilità del paese che prevede altri innumerevoli interventi, finanziato da un apposito e mirato stanziamento dello Stato, che ha elargito al Comune guidato dal sindaco Emanuele Vaudano un contributo di 950mila euro.

Somma che, nelle intenzioni, dovrebbe venire spesa interamente entro la prossima estate. L’unica incertezza in merito riguarda il fatto che quei 950mila euro, inizialmente stanziati come fondi propri, oggi sono entrati a far parte del PNRR, fatto questo che prevede siano i Comuni a farsi carico dell’anticipo delle spese.