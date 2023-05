Raccolta gratuita di pneumatici usati a Beinette e Peveragno

I Comuni di Peveragno e di Beinette, in collaborazione con il C.E.C. (consorzio ecologico del Cuneese), organizzano la raccolta di pneumatici usati: i cittadini residenti che avessero la necessità di smaltire questa tipologia di rifiuto potranno recarsi a Peveragno, all'Area ecologica (Via Beinette 2) nei giorni sabato 20 maggio, dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 17 e lunedì 22, dalle 8,30 alle 12,30.

Ogni nucleo famigliare potrà conferire non più di cinque pneumatici, senza i relativi cerchioni. Saranno accettati solamente pneumatici di autoveicoli leggeri: motocicli, autovetture, camper, furgoni. Non saranno ammessi conferimenti da parte di utenze non domestiche e/o pneumatici riconducibili ad attività produttive (mezzi agricoli e pesanti). Non sarà richiesto alcun pagamento.

Si ricorda che il C.E.C. (Consorzio Ecologico Cuneese) è disponibile per eventuali informazioni al numero verde 800.564300 (da rete fissa) oppure 0171.697062 (da rete mobile), dal lunedì al giovedì (8,30–12,30 e 14-16) ed il venerdì (solo 8,30–12).