Rifreddo, stanno per concludersi i lavori del parco-giochi diffuso

Sono in fase di realizzazione i lavori del parco giochi diffuso che il comun di Rifreddo sta realizzando grazie al contributo di 12.500 euro ricevuti dalla Regione Piemonte.

Il progetto è volto a creare nuovi spazi di gioco all'aria aperte per bambini e famiglie. Ogni gioco realizzato sarà geolocalizzato e registrato sull'APP tabUi che permetterà a cittadini e turisti di trovare tutti i punti gioco sul territorio in modo semplice e rapido. Ci saranno postazioni nei luoghi più caratteristici del paese: al Laboratorio Montano, in Piazza della Vittoria, Piazza Garibaldi e presso il Parco Giochi “Gesia Veja.

"I progetti tengono conto - commentano le consigliere Valentina Cesano e Giulia Perotto che insieme al vicesindaco Elia Giordanino hanno seguito l’iniziativa - delle idee proposte degli alunni della scuola primaria di Rifreddo. Idee scaturite nel corso di alcuni laboratori e durante un coloratissimo gioco-evento che si è tenuto lo scorso 9 marzo”.

Un lavoro che darà grande soddisfazione ai piccoli progettisti che a breve vedranno realizzati i loro giochi, rielaborati dallo staff di artisti di Circo Wow a cui è assegnata l’intera responsabilità del progetto.

Entrando nel dettaglio delle di postazioni di gioco va detto che le stesse conciliano facilità di fruizione e lavoro di elaborazione personale. Infatti, le stesse sono dotate d’istruzioni su QR code ma lasciano anche molto spazio alla fantasia attraverso la riproposizione dei semplici e creativi divertimenti di un tempo.

Oltre alla fruibilità molta attenzione è stata posta anche sull’effetto estetico dei singoli giochi in modo che gli stessi contribuiscano alla creazione di un arredo urbano sempre più ricco e curato. Un tema ai cui gli amministratori sono molto sensibili e che nel tempo ha fatto diventare il Paese delle streghe una realtà sempre più apprezzata.