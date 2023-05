Sampeyre, due bandi per il Centro sportivo e le ex scuole di Rore

Nell’imminenza della stagione estiva il Comune di Sampeyre ha indetto due bandi per l’affidamento di altrettante strutture di sua proprietà.

Il primo riguarda l’area turistico-sportiva in località Fiandrini (sulla strada per Elva).

Il primo riguarda il Centro sportivo polivalente che ospita un campo per beach volley, calcetto, basket, campo di calcio in erba sintetica, due campi da tennis, edificio principale adibito a bar con annessi spogliatoi e servizi igienici, oltre a locali di servizio recentemente oggetto di lavori di sopraelevazione ed attualmente in fase di collaudo.

Il secondo interessa le ex scuole elementari della frazione Rore, un immobile ad uso polivalente con annessa area esterna ad uso giardino, già oggetto di intervento di riqualificazione con fondi Psr.

L’amministrazione vorrebbe darlo in gestione ad un ente o ad un’associazione per attività socio-culturali a favore della popolazione di Sampeyre che dei paesi limitrofi.

Il canone di affitto richiesto a base d’asta in entrambi i casi è di 200 euro annui. La durata del contratto è di cinque anni.

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici municipali.