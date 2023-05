Vigili del Fuoco in cattedra nel Monregalese e in Val Tanaro per il progetto "Scuola sicura"

Nuovo impulso nel Monregalese per il progetto "Scuola sicura", programma didattico realizzato dal Ministero dell'Interno in collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione, al fine di sensibilizzare i più giovani, con lezioni tenute dal personale in servizio e in quiescenza del corpo dei Vigili del Fuoco, sui comportamenti da adottare in caso di emergenza, sia a casa che a scuola.

In queste settimane il nuovo direttivo dell’associazione nazionale Vigili del Fuoco, sezione di Cuneo, con contributo della Fondazione CRC ha provveduto all'acquisto di materiale didattico e ha dato nuova linfa al progetto, allargarlo dalle scuole dell'infanza alle scuole secondarie e superiori con un programma mirato secondo il grado della scuola, cercando di coinvolgerne il più possibile.

"Nell'area Monregalese abbiamo iniziato con una prima giornata ad Ormea dove siamo stati nella materna, nella primaria e nella secondaria" - spiega Domenico Bertolino, ex Cre, a nome dell’associazione dei Vigili del Fuoco di Cuneo - All'iniziativa ha aderito anche la scuola dell'infanzia di Bagnasco, il 23 maggio saremo a Nucetto (primaria e infanzia), il 30 a Priola (primaria), a Garessio (paritaria) ed infine il 6 giugno, sempre a Garessio con tre lezioni nella primaria e una nell’infanzia. Naturalmente si conta di poter continuare nelle altre scuole della zona e quindi invitiamo gli insegnanti interessati a contattarci per prendere accordi per il prossimo anno scolastico in modo da stilare un programma che ci permetta di accontentare tutti".