Omicidio di Valerio Pesce, giudizio immediato per il padre Piero

Questa mattina la Procura di Asti ha presentato al Giudice per le Indagini preliminari richiesta di giudizio immediato nei confronti di Piero Pesce, per il reato di omicidio pluriaggravato ai danni del figlio Valerio, commesso a Canelli nelle prime ore del 23 novembre 2022. II giovane era stato raggiunto da diversi fendenti sferrati con un coltello da cucina, mentre si trovava disteso sul letto della propria camera. L'esame autoptico condotto dal dott. Moreno Bertoni (direttore Medicina Legale ASL Asti) ha permesso di riscontrare oltre cento ferite sul corpo della vittima, alcune superficiali ed altre trapassanti il torace ed il fianco di sinistra, tanto da de-terminare la lesione degli organi interni (polmone, rene).

L'attività d'indagine a stata interamente compiuta dai Carabinieri della Compagnia di Canelli — Nucleo Operativo e Radiomobile, intervenuti sin dalla chiamata telefonica d'emergenza effettuata dallo stesso Pesce e successivamente delegati all'indagine da parte di questa Procura della Repubblica.

A fronte della piena ammissione di responsabilità resa da Pesce in sede di interrogatorio, compiuto a ridosso del fatto, le indagini delegate al N.O.R. della Compagnia Carabinieri di Canelli si sono concentrate sulla ricostruzione del contesto sociale ed economico del nucleo familiare, al fine di far luce sul movente.

Secondo quanto emerso, l'azione è stata determinata dalle problematiche di natura economica relative alla Tabaccheria di Alba acquistata da Piero Pesce e gestita dal figlio, a loro volta legate alle condizioni psicofisiche del ragazzo, segnate da abuso di alcol e dal vizio del gioco. II 23 novembre 2022, data dell'omicidio, l'uomo aveva in animo di compiere anche un gesto anticonservativo ma, non riuscendo a portare a compimento tale intento, aveva avvisato i Carabinieri del fatto compiuto e, giunti presso it suo appartamento, questi ultimi avevano rinvenuto il cadavere del figlio.