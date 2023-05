Incidente nella serata di oggi, mercoledì 17 maggio, a Fossano.

Due auto, per cause in fase di accertamento, si sono scontrate in prossimità dell'incrocio per frazione Boschetti.

Uno dei due mezzi è finito nel prato a lato della carreggiata ribaltandosi przialmente.

Sul posto sono intervenute due equipe del 118, i Vigili del Fuoco di Fossano e la Polizia locale per i rilievi del caso.