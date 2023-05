Quali sono i principali disturbi della menopausa?

La menopausa è una fase naturale nella vita di una donna, caratterizzata dalla cessazione permanente del ciclo mestruale e della sua capacità riproduttiva.

Di solito questi disturbi si verificano tra i 45 e i 55 anni, anche se l'età può variare a seconda delle donne.

Questo processo è accompagnato da una serie di cambiamenti ormonali, in particolare una diminuzione dei livelli di estrogeni, che possono portare a una serie di disturbi fisici e psicologici. Ma quali sono i principali? Scopriamoli insieme!

Le vampate di calore

Tra i principali sintomi comuni che sono riconoscibili immediatamente alle donne c’è proprio la menopausa.

Le vampate di calore sono tra i sintomi più comuni e portano ad una sensazione di calore che si manifesta su tutto il viso, nella zona del collo e in quello del petto. Spesso questa sensazione viene accompagnata anche da rossore e da una forte sudorazione.

Queste due problematiche si presentano non solo di giorno ma anche di notte. Le vampate di calore durante la notte causano successivamente anche altre problematiche come ad esempio l’insonnia.

Secchezza Vaginale, dispareunia e abbassamento del desiderio sessuale

La diminuzione dei livelli di estrogeni può causare secchezza vaginale, che può rendere il rapporto sessuale doloroso, un disturbo noto come dispareunia. Questi cambiamenti possono anche aumentare la suscettibilità alle infezioni vaginali.

Tutti questi sintomi portano a soffrire anche per il calo del desiderio sessuale e qui puoi trovare una mini guida di Vediamocichiara che spiega come aumentare il desiderio femminile in questo periodo così complesso.

Se si avvertono problematiche legate al sesso è possibile avere il supporto da parte di un professionista come un sessuologo e al contempo si può valutare di rendere più piacevole il rapporto sessuale, ad esempio: si può pensare a questo organizzando dei giochi che stuzzicano la fantasia; usare prodotti per contrastare la secchezza delle parti intime; fare ginnastica pelvica.

Rischio di Osteoporosi

Una delle condizioni che possono sorgere a causa della menopausa è l’osteoporosi. Questa malattia rende le ossa più deboli e nel corso del tempo può debilitare l’apparato scheletrico, rendendo più semplice la rottura e frattura delle ossa, anche senza fare particolari movimenti.

Per prevenire questa problematica è necessario fare dei controlli e seguire le indicazioni del medico per riuscire a mantenere un buon livello di salute ossea.

Insonnia e Disturbi del Sonno

Come accennato, le sudorazioni notturne possono disturbare il sonno. Tuttavia, la menopausa può causare problemi di sonno anche in altri modi, come l'insonnia e i disturbi del ritmo circadiano indipendentemente dalle vampate di calore.

Molte donne riscontrano anche dei cambiamenti nell'umore, tra cui irritabilità, ansia e depressione. Questi possono essere dovuti ai cambiamenti ormonali, allo stress legato ai sintomi fisici della menopausa, o a una combinazione di entrambi.

Gestione dei Disturbi della Menopausa

Nonostante l'esistenza di questi disturbi, è importante ricordare che ci sono molte strategie e opzioni di trattamento disponibili che possono aiutare la gestione e che migliorano la qualità della vita durante la menopausa.

Questi possono includere terapie ormonali, terapie non ormonali, cambiamenti nello stile di vita e interventi psicologici.

È importante sottolineare che ogni donna vive la menopausa in modo diverso. Alcune donne potrebbero non riscontrare fastidi, mentre altre potrebbero trovarli al quanto disturbanti.

Inoltre, è importante mantenere una comunicazione aperta con un medico e ginecologo per esplorare tutte le opzioni di trattamento disponibili e trovare il percorso che meglio si adatta alle esigenze individuali di ciascuna donna.

Con il supporto di un professionista sarà molto più semplice gestire i disturbi della menopausa, inoltre, si avrà un aiuto ottimale per rassicurarsi su eventuali problematiche improvvise e per comprendere appieno cosa sta avvenendo al proprio corpo.

Un consiglio, per gestire al meglio i disturbi della menopausa è molto importante, anche, mantenere una corretta alimentazione e fare esercizio fisico.