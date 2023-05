Alla Michelin di Cuneo una giornata di sport ed inclusione con "Gioco anche io"

A quasi un anno dall’avvio della collaborazione tra Michelin Sport Club e Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, ci si prepara ad una nuova occasione per sperimentare lo sport e l’inclusione: domenica 21 maggio infatti, a partire dalle ore 10, si terrà presso la sede della Michelin Sport Club la festa “Gioco anch’io”, che vedrà i ragazzi e le ragazze che frequentano i Centri diurni per persone con disabilità del Consorzio cimentarsi in una mattinata di giochi sportivi ispirati al tennis, insieme agli allievi della scuola tennis Michelin, per coinvolgere tutte le diverse abilità.

Una nuova tappa della preziosa collaborazione avviata nell’estate 2022 e proseguita per tutto l’anno scolastico tra la Michelin Sport Club e il Consorzio, che ha permesso agli ospiti di tutti i Centri diurni del Consorzio, con i loro operatori, di far visita alle strutture sportive della Michelin per cimentarsi sui campi da tennis e padel, con il paziente accompagnamento di istruttori qualificati che hanno guidato i ragazzi e le ragazze in queste prime esperienze.

Il progetto congiunto di Michelin Sport Club e Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, dal titolo “Sport Senza Barriere”, è iniziato nell’estate con alcune giornate di prima conoscenza per gli ospiti dei Centri, per poi proseguire nell’autunno con percorsi di tennis e padel che a rotazione hanno coinvolto tutti i gruppi, inclusi i beneficiari del progetto In Itinere, rivolto a persone con disabilità acquisite.

“Una nuova, bellissima opportunità, per cui desideriamo ringraziare di cuore la Michelin Sport Club, il suo Presidente e il Consiglio di Amministrazione, la Direzione dello Stabilimento Michelin Cuneo, oltre agli istruttori e al personale” – dichiarano il Presidente del Consorzio Giancarlo Arneodo e il Direttore del Consorzio Giulia Manassero.“

Gli ospiti dei nostri Centri Diurni e le loro famiglie sono entuasti dell’esperienza che stanno vivendo, da alcuni mesi, grazie alla Michelin, e anche gli operatori che li accomopagnano testimoniano quanto benessere psico fisico questa esperienza comporti per i ragazzi e le ragazze che si avvinano a nuove attività sportive. La festa del 21 maggio potrà consolidare la nostra collaborazione e far sentire anche ai bambini della scuola tennis il calore dell’inclusione e della partecipazione.