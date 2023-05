Bra, domenica 21 maggio all’insegna del gusto con il Mercato della Terra

Appassionati della filosofia Slow Food e della genuinità in tavola preparatevi a tirare fuori la lista della spesa, perché torna l’atteso appuntamento con il Mercato della Terra di Bra.

Domenica 21 maggio, dalle ore 8 e fino alle 17, sarà l’occasione per scoprire tradizioni e prodotti locali, incontrando chi si occupa delle colture e degli animali, spinto da grande passione e lavoro. L’evento si svolge sotto i portici di corso Garibaldi con il sostegno del Comune, del Mercato Campagna Amica e dalla Condotta Slow Food, nel pieno rispetto dei disciplinari.

I protagonisti del Mercato della Terra sono i produttori di piccola scala e gli artigiani del cibo, che vendono ciò che producono e trasformano, in modo da garantire e raccontare in prima persona la qualità dei loro prodotti.

Sappiamo benissimo che ce ne sarebbero tante di specialità da citare. Però non possiamo stare qui tre ore, no? E allora iniziate a farvi andare bene questo elenco, che è bello fornito: ortaggi e frutta di stagione, confetture, succhi di frutta, formaggi, carne, salumi, olio, pane artigianale, riso, zafferano, vino, nocciole, miele.

Inutile dirvi che gentilezza, disponibilità e cortesia sono il valore aggiunto di una manifestazione che sposa il gusto e la sostenibilità. Spiega la Condotta Slow Food di Bra: «Il Mercato della Terra non è un Mercato qualunque, è coerente con la filosofia Slow Food, per fare una spesa “slow” attraverso piccole realtà che operano con professionalità ed al tempo stesso con una forte attenzione alla sostenibilità ed alla salvaguardia delle produzioni che hanno radici nel territorio in cui operano. Il cibo qui diventa nutrimento, storia e identità, cultura e salute, terra e futuro».