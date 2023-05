Caraglio, salta l'inaugurazione ma la mostra "Festina in Tour" apre al pubblico

Causa maltempo , nonci sarà l'inaugurazione della mostra "Festina in Tour".

L'esposizione, ad ingresso libero,,sarà comunque aperta al pubblico sabato 20 maggio alle ore 10 e sarà visitabile al Bioparco Acquaviva - via Bottonasco 41, fino a domenica 25 giugno con i seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 20, il venerdì e sabato dalle 10 alle 24, la domenica dalle 8 alle 21.

Gli scatti esposti, sono realizzati da 21 valenti autori italiani e internazionali, specializzati in fotografia UrbEx*; uno specchio di grande suggestione sui luoghi abbandonati, per portare alla luce tesori nascosti ai più, e come gesto simbolico di denuncia di quanto valore artistico non dovrebbe essere lasciato a sè stesso e allo scorrere inesorabile del tempo.