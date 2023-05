Domani al via il Cuneo Montagna Festival: quattro giorni di "Evoluzioni

Da giovedì 18 a 21 maggio torna, organizzato dal Comune di Cuneo, il Cuneo Montagna Festival che, dopo la lunga pausa segnata dalla pandemia, si propone con una veste nuova e per quattro giorni mette in cartellone cinema, talk, laboratori e musica. Il festival, con la direzione artistica di Silvia Bongiovanni, Kosmoki, è reso possibile grazie anche al contributo di Fondazione CRC ed è realizzato in collaborazione con Uncem e Provincia di Cuneo.

Verranno coinvolte scuole, associazioni, movimenti, con l’obiettivo di mettere al centro del dibattito il cambiamento epocale che sta investendo la montagna. Come il titolo scelto suggerisce, c’è un’evoluzione in atto, che sta mutando il volto delle valli cuneesi e c’è un rapporto tra città e montagna che è forse ancora tutto da inventare e che è necessario pensare e costruire insieme. Evoluzioni nasce proprio dalla constatazione che la città e la montagna hanno bisogno di parlarsi e incontrarsi. Per troppo tempo sono stati vissuti per errore come contesti contrapposti, lontani l’uno dall’altro. Le città come Cuneo che si trovano a valle della montagna hanno bisogno di creare e consolidare un rapporto con il territorio che la circonda.



Programma

Ad aprire il festival, giovedì 18 maggio alle ore 10:30 presso il Salone d’Onore del Comune di Cuneo, sarà il convegno Costruire la metro montagna, Visioni a confronto per costruire città metro montane del futuro promosso dall’Uncem, con Marco Bussone, Presidente Nazionale UNCEM; Sara Tomatis, assessora al Turismo e alla Metro-montagna del Comune di Cuneo; Mauro Calderoni, Sindaco di Saluzzo; Luca Robaldo, Presidente della Provincia di Cuneo; Gianna Pentenero, Assessora al Lavoro con delega alla Metro-Montagna del Comune di Torino; Silvano Dovetta, consigliere provinciale con delega provinciale alla Montagna; Barbara Greggio, Assessosa allo Sviluppo Economico con delega alla Montagna del Comune di Biella; Fabio Carosso, assessore all’Urbanistica con delega allo Sviluppo della Montagna della Regione Piemonte.



Presso la Sala Centro Documentazione Territoriale alle ore 17.30 si terrà poi l’incontro a cura del Club Alpino Italiano sez. Cuneo 60 anni dopo lo schianto del Comet-Star in Val Gesso e alle ore 18 presso la Sala Varco Lungo le vie dell’acqua, organizzato nell’ambito dell’iniziativa “Lungo le Vie dell’Acqua: Ambiente, Cultura, Qualità dell’Abitare per Educare alla Cittadinanza Globale”, finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.