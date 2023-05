In arrivo a Dronero la fanfara della Brigata Alpina 'Taurinense'

Arriva a Dronero, in occasione del Raduno Alpino e dell'80° Anniversario del Sacrificio in Russia del Battaglione Dronero, la Fanfara della Brigata Alpina "Taurinense" che si esibirà sabato 20 Maggio (con ingresso libero) alle ore 21 al Cinema Teatro Iris.



Nata nel 1965 a Torino, la Fanfara della Brigata Alpina Taurinense dell’Esercito è, attualmente, costituita da 35 musicisti, tratti dai reggimenti Alpini piemontesi, ed è diretta dal Primo Luogotenente Marco Calandri. Simbolo distintivo della Fanfara è la nappina rossa sul cappello alpino, che rimanda alle origini della Taurinense, nel 1952, inizialmente formata dal 4° reggimento alpini e dal 1° artiglieria da montagna.

Il repertorio della Fanfara comprende, oltre alle musiche di ordinanza militari, anche brani sinfonici e leggeri. Negli ultimi anni, la Fanfara è stata ospite di MiTO, con concerti a Torino e Milano, e ha partecipato anche a diversi festival internazionali di musica militare. Ha suonato alle cerimonie di inaugurazione e chiusura delle Olimpiadi Invernali di Torino 2006 ed è presenza fissa alle Adunate nazionali degli Alpini e alla Festa della Repubblica a Roma, dove lo scorso 2 giugno ha sfilato, insieme al 9° reggimento delle Truppe Alpine, ai Fori Imperiali, davanti al presidente della Repubblica e alle più alte cariche dello Stato. In occasione del settantennale della Taurinense, la Fanfara si è esibita l’8 aprile con gli allievi del Conservatorio di Torino nel concerto che l’Istituto di formazione musicale ha dedicato alla brigata Taurinense e alla partenza della grande Staffetta Alpina che collega Ventimiglia a Trieste.

Specialità della Fanfara è il carosello, spettacolo musicale in marcia che offre un

saggio di sincronismo tra melodia e forma militare, la cui ultima performance si è

tenuta a Napoli, dove gli Alpini hanno celebrato il 150° anniversario della costituzione del Corpo con una suggestiva cerimonia in piazza Plebiscito culminata con il passaggio delle Frecce Tricolori.



Il resto del programma delle giornate droneresi

Venerdì 19 maggio

Ore 15:30 - Sala Giolitti, piazza Martiri della Libertà

Apertura Mostra Fotografica e esposizione storica sul Battaglione Dronero



Sabato 20 maggio

Ore 9:00 Apertura Stand II° Reggimento Alpini fino alle 18:00 Ore 21.00 Cinema Teatro Iris (ingresso libero)

Concerto Fanfara Brigata Alpina Taurinense

Interverrà anche il Nostro Reduce del Btg. Dronero Giuseppe Falco



Domenica 21 maggio

Ore 8.30 Registrazione Gagliardetti e Colazione Alpina

Ore 9.00 Alzabandiera e Sfilata per le Vie Cittadine, Deposizione Corone, Allocuzioni Accompagnati dalla Banda Musicale di San Luigi

Ore 10.30 Santa Messa in Parrocchia e Benedizione del Nuovo Gagliardetto del Gruppo ANA Ore 13.00 Pranzo Alpino Presso Bocciofila Dronerese

Per prenotazioni (Cpg. Mario Ribero 380 3264720 - Segr. Bossa Silverio 348 2904968)



Lunedì 22 maggio

Ore 10:00 Cinema Teatro Iris

Incontro dei bambini della Scuola primaria con il Reduce del Btg. Dronero Giuseppe Falco