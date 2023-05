Lo spettacolo "Alpino Andrea" in scena alla Bocciofila di Crava

Sabato 20 maggio, alle 21,30, la peveragnese «Compagnia del Birùn» sarà ospite del Comune e del Museo di Rocca de' Baldi con la replica dello spettacolo «Alpino Andrea» (bella locandina con grafica della giovane Greata Andrea Spada). L'ingresso è libero e gratuito.

Lo spettacolo, inizialmente previsto nel Parco del Castello, si svolgerà, considerando le previsioni meteo avverse, nell'ala coperta della «Bocciofila Impianti Sportivi», a Crava.

La trasposizione teatrale dell’esperienza vissuta dall’alpino Andrea Oggero, riportata nel libro «Peveragnesi in guerra» di Giovanni Magnino («caduto prigioniero dei russi nel 1943 e vissuto per più di due anni in un gulag sovietico, diventa la rappresentazione di ciò che i documenti ufficiali non riportano di tanti uomini e donne travolti dall'orrore insensato della guerra»).

«La storia di un uomo come specchio della Storia: son ricordi di uomini e donne che hanno vissuto la seconda guerra mondiale, senza mai arrendersi all'odio, nutrendo sempre un gran desiderio di pace. Esempi di dignità e coraggio che raccontiamo per rendere omaggio agli umili, per testimoniare il loro valore».