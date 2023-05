Ballerini Cuneesi di Latino Americano vincitori al “Sardinia International Dance Cup 2023”

Si è tenuta sabato 13 e Domenica 14 Maggio a Porto Torres in Sardegna la 21° edizione del “Sardinia International Dance Cup”, gara di altissimo livello dedicata non solo alle Danze Latino Americane ma anche alla Danza Classica, Jazz, Contemporanea, Show Dance e Danze Caraibiche.

La Imperial Dance Academy di Cuneo ha avuto l’onore di partecipare per la seconda volta a questa importante manifestazione con alcuni dei suoi atleti di Latin Style.

“Siamo molto contenti di questa trasferta in terra sarda” - commenta Eros GHIO presidente dell’associazione - “I ragazzi si sono impegnati tanto per migliorare le loro performance di gara in questi ultimi mesi in previsione dei Campionati Italiani che si terranno a luglio a Rimini.”

Nella giornata di sabato, nella gara IDO International di Latin Style Tecnica Maschile Pietro SACCARDI ha totalizzato 4 medaglie d’oro avvicinandosi al 1° posto in graduatoria nazionale.

Domenica nella gara IDO National il gradino più alto del podio nella categoria Over17 Latin Style Tecnica è di Alyssa ARZANI, vincitrice nei balli Samba, Cha Cha Cha, Rumba e Jive.

Sempre nella categoria femminile Elena Andra SOLONEAN ha collezionato 3 medaglie di bronzo (Samba, Rumba e Jive) e un 4° posto in Cha Cha Cha, mentre Lorenza PEROTTINO ha concluso la competizione con 3 finali su 4 competizioni disputate.

I ragazzi del Latin Style Tecnica maschile Leonardo D’ANGELO e Pietro SACCARDI hanno concluso il medagliere con 3 medaglie d’oro nella categoria 15-16 anni e 2 medaglie d’oro e 2 d’argento per il secondo nella categoria 13-14 anni.

“È stato un altro weekend all’insegna della Danza Sportiva che ci ha portato a collezionare altri punti utili per la Ranking Nazionale IDO ITALIA dedicata alle Danze Artistiche. Sono molto soddisfatta delle prestazioni dei ragazzi che si stanno avvicinando sempre di più alle zone alte delle rispettive classifiche.” -

Commenta così Ilaria DIANA, vicepresidente della Imperial Dance - “Ora siamo proiettati alle prossime competizioni che vedranno come mete la Lombardia e la Puglia.”