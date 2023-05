Le borse di studio della Fondazione Bruzzone agli alunni dell'Arimondi Eula di Savigliano

Sabato scorso, 13 maggio, in mattinata, presso il Centro Culturale di Savigliano, sono state consegnate le borse di studio della Fondazione Antonio e Catterina Bruzzone Onlus, che da tempo si batte contro il preoccupante fenomeno dell’usura ed è legalmente riconosciuta dalla Prefettura di Cuneo e dal Ministero Economia e Finanze.

Destinatari dei finanziamenti, gli alunni dei corsi tecnici per ragionieri (AFM) dell’Istituto di Istruzione Superiore “Arimondi-Eula” di Savigliano. Alla cerimonia hanno presenziato il sindaco di Savigliano, avv. Antonello Portera, il presidente della Fondazione Bruzzone, prof. Alberto Tibaudi, il preside dell’Arimondi-Eula prof. Luca Martini e Michele Brizio, papà della compianta Elisa Brizio, già consulente finanziaria della Fondazione, prematuramente scomparsa, in memoria della quale le borse di studio sono state istituite.

Hanno accompagnato gli studenti i proff. Marina Genovese, Angela Russo, Piero Bertoglio, Fabrizio Testa e Danilo Germanetto.

In apertura il Presidente Tibaudi ha spiegato le origini e gli scopi della Fondazione Bruzzone. Nel corso della cerimonia è intervenuto, poi, il Sindaco Portera che, in veste di avvocato e di docente, ha spiegato con grande chiarezza agli studenti presenti (le quarte dei corsi tecnici) i subdoli meccanismi dell’usura e in quale modo il cittadino possa opporsi a questi “prestiti” illegali, caratterizzati da interessi esosi. Il primo cittadino ha citato esempi concreti, come quello della famiglia che non riesce più a sostenere le spese ed è costretta a cercare aiuto, oppure il meccanismo mediante il quale gli usurai possono impossessarsi di un’attività commerciale. Una lezione molto utile per tutti, da ricordare anche al di fuori dell’ambito scolastico.

In seguito sono state consegnate le borse di studio, del valore ognuna di 500 euro, agli studenti individuati dai docenti per meriti scolastici: Melissa Lance (4H AFM), Singh Bhawanpreet (4D AFM), Tamim Wiam (4H AFM) e Alessia Cucurullo (5D AFM).

Hanno presenziato alla consegna anche alcuni familiari degli allievi premiati. La mattinata si è conclusa con i complimenti rivolti dagli organizzatori agli alunni destinatari dei finanziamenti per gli studi.