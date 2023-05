Biraghi sostiene la Corsa contro la fame organizzata dall’Istituto Comprensivo di Cavallermaggiore

Dopo la Sagra del Gorgonzola, l’azienda Biraghi si fa sostenitrice di un altro evento sul territorio: la Corsa contro la Fame organizzata dall’Istituto Comprensivo di Cavallermaggiore, che si terrà mercoledì 24 e venerdì 26 maggio presso il campo sportivo di via Fiume.

L’evento coinvolgerà 430 ragazzi della Scuola Primaria e di quella Secondaria di Primo Grado di Cavallermaggiore e le famiglie di ogni studente faranno una donazione in base alle proprie possibilità per ogni giro di campo effettuato dal proprio figlio. L’intero ricavato dell’evento verrà devoluto all’Organizzazione Internazionale Umanitaria “Azione contro la fame”, oggi leader nella lotta alla fame e alla malnutrizione nel mondo. Per ricaricare l’energia dei giovani corridori, Biraghi fornirà i Biraghini Snack in omaggio al termine della corsa.



«Ringrazio la Biraghi per essere vicina a queste preziose iniziative della scuola, che creano una comunità sensibile e attenta ai problemi globali», afferma il sindaco di Cavallermaggiore Davide Sannazzaro.



«Siamo molto lieti di questa collaborazione con Biraghi, che rappresenta per la città di Cavallermaggiore un punto di riferimento anche per le iniziative legate alla solidarietà e all’istruzione», sostiene la preside dell’Istituto Comprensivo di Cavallermaggiore Simonetta Bogliotti.



«La Biraghi è orgogliosamente sostenitrice dello sport in ogni sua forma, dalle Nazionali Italiane di Calcio alle iniziative locali, a maggior ragione se di natura benefica e dedicata ai giovanissimi come la Corsa contro la fame», dichiara Gabriele Bolle, Direttore Marketing della Biraghi S.p.A.