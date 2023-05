Regalare un cane guida a una persona bisognosa: raccolta fondi del Lions Club Cortemilia e Valli

Il Lions Club Cortemilia e Valli sta proseguendo la raccolta fondi per l'acquisto di un cane guida per una persona non vedente del luogo. A tal fine sono stati eseguiti diversi eventi benefici sul territorio, anche in collaborazione con l'Associazione Nazionale Lapini sezioni di Cortemilia e Castelletto Uzzone e le Pro-Loco.

In particolare è stata organizzata nella data del 29 aprile presso il Ristorante Nuovo Secolo di Torre Bormida, una cena in cui sono intervenuti come ospiti, le glorie calcistiche del Torino vincitore dello scudetto '75/'76: Claudio Sala, Renato Zaccarelli, Roberto Salvadori e Luciano Castellini. Era presente per l'occasione il Governatore Distrettuale Claudio Sabattini. Nota di colore, socia del Club è l'Ingegnere Paola Veglio, Ammistratore delegato della ditta Brovind s.p.a, industria con sede a Cortemilia, la quale è nipote del calciatore e allenatore del Torino degli anni '60, Sentimenti Terzo, sepolto nel cimitero di Cortemilia.



Il Lions Club Cortemilia e Valli ringrazia tutti gli ospiti intervenuti e i partecipanti alle varie manifestazioni, rimanendo a disposizione per raccogliere eventuali offerte per il raggiungimento nel più breve tempo possibile dello scopo prefisso: regalare un cane guida a una persona bisognosa.