Bocce, volo: Palmero e Ras dell'Auxilium Saluzzo si qualificano ai campionati italiani a coppie categoria D

Fine settimana con alcuni risultati di rilievo per la Bocciofila Auxilium.

Per la specialità volo, nel contesto della competizione notturna del Memorial Silvio Gaschino che si è giocata alla Bocciofila Chierese, nella finale riservata agli under 18, successo di Francesco Costa e Matteo Macario Gionas Macario.

Per la categoria D, nella selezione provinciale ai campionati italiani a coppie, svoltasi alla Bocciofila Genolese, successo e qualificazione per Luca Palmero e Paolo Ras.

Domenica 21 maggio, a Marene, in programma la seconda e terza giornata della fase regionale del campionato di società under 18 con l’Auxilium Saluzzo impegnata contro Perosina e Veloce Club Pinerolo. Per la specialità petanque, nella seconda edizione del Memorial Franco Ive, che si è giocata alla Bocciofila Auxilium, vittoria della Vita Nova Savgliano con Davide Laforè, Giacomo Bresciani e Roberto Chiotti.

Eliminata nei quarti di finale,la terna dell’Auxilium Saluzzo con Roberto Martino, Ivo Giaime e SenJi Bellone.

Nel campionato juniores due sconfitte per il sodalizio saluzzese contro Centallese e Valle Maira Dronero. Sabato 20 maggio per la serie A maschile, incontro casalingo contro Valle Maira Dronero,mentre domenica 21 maggio per il settore rosa il team saluzzese sarà opposto alla Costigliolese.