Corsa in montagna: Alessio Romano e Alice Gastaldi tra gli azzurrini convocati per la WMRA International Under 18 Mountain Running Cup

Ufficializzata la lista degli 8 convocati per la WMRA International Under 18 Mountain Running Cup, la rassegna dedicata agli allievi che si disputerà sabato 27 maggio ad Annecy, in Francia, dove la squadra azzurra potrà schierare 4 uomini e 4 donne.

Grande successo del Piemonte che può vantare tre atleti convocati, affermandosi come la regione con maggiori presenze in azzurro in questa manifestazione.

A seguito dei risultati di Cortenova del weekend appena concluso, conferma la maglia azzurra Alessio Romano (Atl. Roata Chiusani) che lo scorso anno a Saluzzo conquistò il terzo posto individuale e l’oro a squadre nell’edizione precedente. Esordio in azzurro invece per Simone Abbatecola (Sport Project VCO), al primo anno nella categoria allievi, che nel 2022 fu campione italiano cadetti.

Prima maglia azzurra anche per Alice Gastaldi (Atl. Roata Chiusani), ottima seconda a Cortenova.