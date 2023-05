Silvio Costamagna, vigile del fuoco in pensione, tra i motociclisti della scorta tecnica al Giro E

La sicurezza dei corridori e del pubblico prima di tutto.

La S.T.A.G., scorta tecnica assistenza gara, team piemontese, da quasi 30 anni svolge questà attività nelle corse ciclistiche e da due anni è stata chiamata da Rcs per il Giro E, e-bike experience che si svolge nei giorni e sulle strade del Giro d’Italia.

Tra loro c'è anche anche Silvio Costamagna, ex vigile del fuoco di Cuneo, ora in pensione. Per 32 anni ha indossato la divisa del corpo più amato d'Italia, quella dei pompieri.

Silvio è un grande appassionato delle due ruote. In pensione a 57 anni, aveva detto da subito che avrebbe dedicato più tempo proprio alla bici e alla moto. Anche come volontario. E' infatti referente provinciale del Club Angeli in moto di Cuneo e del Motoclub vigili fuoco della provincia.

Quest'anno è impegnato con il Giro E, in una squadra di 13 motociclisti abilitati alla scorta tecnica. Si occupano della sicurezza durante le gare, lavorano con la polizia stradale e fanno le veci della stessa con segnalazioni dove ci può essere un pericolo o problemi che si possono verificare per i corridori. Inoltre effettuano le chiusure stradali finchè non transita la carovana della corsa ciclistica.

In questi giorni hanno dovuto affrontare anche difficili condizioni atmosferiche. Silvio sta condividendo molti scatti sul suo profilo Facebook. E la pioggia è quasi una costante, rendendo decisamente più impegnativo il compito a cui lui e i suoi compagni di avventura sono chiamati.