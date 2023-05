Lpm Bam Mondovì - Il saluto di Capitan Bisconti: “Qui ho trovato una famiglia…Mondovì mi mancherai”

Con un emozionante e sentito post apparso sulle proprie pagine social, Veronica Bisconti ha voluto salutare Mondovì e la sua gente. Parole d’affetto, anzi d’amore per l’ormai ex libero della Lpm Bam Mondovì, che per due anni ha indossato la maglia del Puma, vestendo anche in panni del Capitano.

Ora però il percorso si è interrotto per un bellissimo motivo: Veronica Bisconti in autunno diventerà mamma! Una notizia che ovviamente ha riempito di gioia non solo l’esperta giocatrice, ma anche tutti i tifosi monregalesi, che nutrendo grande stima e affetto per Veronica, hanno condiviso con lei la sua felicità. Oggi la risposta della Bisconti:

Mi sono presa un po’ di tempo per elaborare il vortice di emozioni e sensazioni di questi giorni e ancora credo di non essere riuscita a realizzare appieno quello che sarà un nuovo percorso…

Nel 2012 una timida ragazzina entra per la prima volta nel mondo dei grandi della pallavolo: si sente inadeguata, piange spesso perché non si sente all’altezza della situazione in cui si trova, ma è talmente masochista, testarda e determinata che continua questa “follia”…

13 anni dopo quella stessa “ragazzina” scopre che diventerà mamma🤭

È difficile trovare le parole giuste che descrivano cosa sono stati questi due anni per me…

A Mondovì ho trovato una famiglia, conosciuto persone meravigliose e vissuto emozioni indescrivibili; ho percepito la passione di una città, il calore di mille abbracci e l’amore per questo sport…

Ho indossato con onore i colori di questa società e lottato per regalarle qualcosa di speciale… un grazie non basterebbe per riconoscere quanto quest’ambiente mi abbia dato e cosa sia stato per me…

Mi mancherai…

Ti abbraccio Mondovì

Il vostro capitano sempre❤️💙