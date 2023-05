Volley, Roberto Serniotti è il nuovo allenatore del Cannes nella Ligue A francese

Roberto Serniotti è il nuovo allenatore del Cannes, squadra del campionato francese di Ligue A maschile.

L'ex coach di Cuneo Volley, che ha guidato la squadra biancoblu a due finali nel campionato di serie A2 durante la stagione 2021/2022, torna così a sedersi su una panchina dopo il classico "anno sabbatico".

Il giusto riconoscimento per un grande allenatore che vanta un palmares davvero importante. Nella sua lunga carriera "Sernio" ha messo in bacheca 2 Coppe Cev, 2 Supercoppe Italiane, 2 Coppe di Francia, 1 Supercoppa di Francia, 2 scudetti in Germania ed un Coppa di Germania.

Per tante stagioni "spalla" di Silvano Prandi sulla panchina di Cuneo, la prossima stagione ritroverà quindi nuovamente il "Prof", allenatore di Chaumont, anche ste stavolta in qualiltà di avversario.

E nei palazzetti di tutta Francia si parlerà cuneese.