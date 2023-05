A Cherasco ritorna la “Giornata dei Giardini delle Essenze”

Cherasco, insieme ad altri 8 Comuni delle Terre dei Savoia, domenica 28 maggio, sarà scenario della seconda edizione della “Giornata dei Giardini delle Essenze”: la manifestazione che coinvolge una rete di giardini con l’intento di valorizzare l’identità culturale di contesti storici urbani dove il paesaggio incontra le tradizioni agricole e le peculiarità architettoniche.

Nasce con questo intento nel 2012 il progetto “Essenza del Territorio”, promosso dall’associazione “Le Terre dei Savoia” e dall’associazione “Conservare per Innovare” e volto a promuovere angoli reconditi del territorio dove cultura e natura si intrecciano senza soluzione di continuità. Fiori eduli, piante officinali, erbe aromatiche, colture orto-frutticole di antica tradizione: saranno questi gli elementi scenografici che impreziosiranno la seconda edizione della Giornata dei Giardini delle Essenze che il prossimo 28 maggio animerà nove Comuni piemontesi tra cuneese e astigiano con eventi, visite guidate, laboratori e degustazioni e il cui programma è stato presentato il 12 maggio nella Sala Vercellotti dell’ATL del Cuneese.

Ecco il programma che riguarda Cherasco: dalle ore 10.00 alle ore 18.00, allora, sarà possibile visitare in autonomia o con guide esperte l’Antico Orto dei Padri Somaschi (Via Nostra signora del Popolo, 12) e il Giardino dei Semplici (Via San Pietro, 15).

Inoltre sarà possibile prendere parte a laboratori e workshop, per bambini e per adulti (previa prenotazione allo 0172427050, ufficio turistico):

ore 10: “Quante forme può avere un arcobaleno?” laboratorio multisensoriale per famiglie nell’antico Orto dei Padri Somaschi a cura di Fasciami con amore & Atelier delle Meraviglie, prevede diverse attività ed è gratuito;

laboratorio multisensoriale per famiglie nell’antico Orto dei Padri Somaschi a cura di Fasciami con amore & Atelier delle Meraviglie, prevede diverse attività ed è gratuito; ore 10.30: “Fiori e fil di ferro” è il workshop tenuto dalla nota Pestifera Lab nel Giardino dei Semplici, permetterà ai partecipanti di imparare le tecniche base per modellare ed intrecciare il filo di ferro per realizzare diverse tipologie di fiori; laboratorio adatto a tutti, prevede il costo di partecipazione di 10 Euro e permette di portare a casa il materiale modellato;

è il workshop tenuto dalla nota Pestifera Lab nel Giardino dei Semplici, permetterà ai partecipanti di imparare le tecniche base per modellare ed intrecciare il filo di ferro per realizzare diverse tipologie di fiori; laboratorio adatto a tutti, prevede il costo di partecipazione di 10 Euro e permette di portare a casa il materiale modellato; ore 15: “Disegnare con la natura” laboratorio di pittura per bambini con acquerelli ricavati dalle erbe e dalle verdure, si terrà nel Giardino dei Semplici a cura dell’Associazione La Casa Rotta, gratuito;

laboratorio di pittura per bambini con acquerelli ricavati dalle erbe e dalle verdure, si terrà nel Giardino dei Semplici a cura dell’Associazione La Casa Rotta, gratuito; ore 15: “Workshop Kokedama officinali” a cura di Kokedamaru, consiste in un laboratorio per cimentarsi con una tecnica "povera" per custodire e far crescere le aromatiche senza utilizzare il vaso, prevede il costo di partecipazione di 10 Euro e permette di portare a casa il kokedama.

Per un pranzo a tema la Gastronomia dell’Arco di Cherasco proporrà “Fior di Crunch, il Brunch a Cherasco” con piatti a base di fiori eduli e piante aromatiche da consumare sul posto o in formato box lunch per fare picnic (info e prenotazioni 3703492302).