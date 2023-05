A Cherasco si conclude il progetto "ABC: Arte Bene Comune. Fiabe tattili illustrate sulla Sala del Silenzio di Palazzo Salmatoris"

Si terrà sabato 27 maggio alle 10 l’evento finale del progetto biennale “ABC: Arte Bene Comune. Fiabe tattili illustrate sulla Sala del Silenzio di Palazzo Salmatoris”. Il progetto, finanziato da Fondazione CRC a valere sul bando Nuova Didattica 2021 – Misura Inclusione, insiste sull’accessibilità universale didattica e culturale. Vede come capofila l’Istituto Scolastico “Sebastiano Taricco” di Cherasco, in partenariato con l’Associazione Colline e Culture, l’Associazione Cherasco Cultura e il Comune di Cherasco.



L’attività progettuale, a cui hanno partecipato negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 le attuali classi 4A, 4B e 4C di Cherasco e 3A, 3B di Bricco, coinvolgendo quasi cento studenti, quindici insegnanti, tre partner e cinque esperti, è incentrata sulla co-creazione di una fiaba tattile attraverso esercizi d’artista. Motore ispiratore della trama e delle sue illustrazioni è il patrimonio culturale della Città di Cherasco, con particolare attenzione alla Sala del Silenzio di Palazzo Salmatoris. La forza comunicativa delle immagini a grande dimensione, accostanti e accattivanti come colori, forme e soggetti, ha permesso agli studenti di immergersi nelle storie e di comprenderle, di lasciarsi ispirare e far volare la fantasia. Attraverso giochi di percezione che stimolano i sensi a contatto con l’arte, attività creative di tipo compositivo e momenti di scrittura, i bambini coinvolti nei laboratori si sono resi autori di originali nuove storie illustrate. Il tatto è il senso dominante dell’esperienza. Grazie alla collaborazione con Tactile Vision Onlus ciascun bambino ha dato vita a vere e proprie immagini tattili a rilievo che riproducono e reinterpretano gli elementi artistici della Sala del Silenzio. Il gioco compositivo delle pagine di ogni libro si arricchisce di parole chiave, scritte in Braille e di materiali riciclati ruvidi e lisci, morbidi e duri, pesanti e leggeri, freddi e caldi, liquidi e solidi disposti a coppie, da esplorare anche ad occhi chiusi. L’esito finale sono cinque grandi e straordinari libri tattili illustrati dai bambini che narrano storie fantastiche su Palazzo Salmatoris e che saranno a disposizione dei visitatori del luogo, garantendo elementi di accessibilità sensoriale.

Sabato 27 maggio, nella cornice del Teatro Salomone di Cherasco, ciascuna classe darà conto, come protagonista, di un capitolo della storia, stimolando l’interazione col pubblico, famiglie e cittadinanza, con esperienze attive e di sperimentazione di diversi linguaggi.

A seguire, ci si trasferirà a Palazzo Salmatoris per ammirare i libri tattili, esposti nella prestigiosa Sala Reviglio. Segue merenda finale.