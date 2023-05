A Cuneo 'Mi muovo da solo!': le buone pratiche per l'autonomia e il benessere dei ragazzi

MI MUOVO DA SOLO! Buone pratiche per l’autonomia e il benessere dei ragazzi

Con il mese di maggio il Comune di Cuneo ha inaugurato il progetto “SULLA STRADA. Cuneo per la sicurezza stradale”.



Dopo il successo degli incontri online dedicati al disegno delle città sostenibili, il 23 maggio alle ore 17 è in programma un incontro online aperto a tutta la comunità educante.



“Sulla strada. Cuneo per la sicurezza stradale” è un progetto di formazione e sensibilizzazione promosso dal Comune di Cuneo nell’ambito della strategia “Cuneo 2030 per lo sviluppo sostenibile”, del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile - PUMS e delle attività connesse al mobility management aziendale e scolastico.



A chiudere la prima fase di iniziative avviate con l’inizio del mese di maggio, sarà il webinar “MI MUOVO DA SOLO!” in programma martedì 23 maggio alle ore 17 sui canali YouTube Cuneo2030 e I Bike CN - Cuneo Pedala e Cammina. L’incontro sarà aperto a tutti e in particolare a coloro che si sentono parte della comunità educante. La partecipazione alla diretta garantisce la possibilità di richiedere l’attestato di partecipazione. Il corso rimarrà disponibile per una fruizione libera e asincrona sui canali web del Comune di Cuneo.



Il compito di affrontare il tema dell’autonomia e del benessere per bambini e ragazzi derivato dallo spostarsi autonomamente in città, verrà affidato a Chiara Borgia, Pedagogista, Formatrice e Direttrice di “Uppa Magazine”. Al suo intervento seguirà una carrellata di best practice dedicate al tema della mobilità quale parte imprescindibile del percorso scolastico. Paola Stolfa del Comune di Fano presenterà progetto “La città dei Bambini”. Con Simone Conte del Patto Territoriale Zona Ovest di Torino “pedaleremo virtualmente” in una carovana “Bicibus” mentre con la Dirigente Scolastica Stefania Magnaldi, scopriremo come il “Pedibus di Centallo” sia ormai consolidata esperienza del quotidiano di tantissimi bambini e volontari. Chiuderà l’incontro, la presentazione di Luisa Barutta, Insegnante referente del virtuoso progetto di peer education che ha visto alcune classi dell’Istituto Bianchi Virginio di Cuneo impegnate in azioni di sensibilizzazione e formazione sulla mobilità sostenibile condotte dagli studenti della secondaria di secondo grado in favore di ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Cuneo.



La prima fase di progetto ha visto coinvolte più di 400 persone tra Tecnici, Amministratori, Dipendenti di Pubblica Amministrazione, che hanno partecipato a due incontri online dedicati al ridisegno delle città a misura di pedoni e ciclisti. Gli incontri sono stati condotti da professionisti di comprovata esperienza sul tema. Le registrazioni sono disponibili gratuitamente per fruizione asincrona sui canali YouTube Cuneo2030 e I Bike CN - Cuneo Pedala e Cammina.



Le attività sono poi proseguite con l’incontro scuole del 17 maggio, durante il quale più di 200 ragazzi sono stati coinvolti in un percorso di riflessioni per parole e immagini sull’essere utenti consapevoli della strada. Significativa la presenza all’incontro dei vertici delle Forze dell’Ordine e dell’associazionismo che si occupa dei temi della mobilità ciclistica. A condurre l’appuntamento sono stati i referenti della Fondazione Michele Scarponi e dall’Associazione Lorenzo Guarnieri. Alle loro parole si sono aggiunte le efficaci suggestioni grafiche di Alessia Iotti - alterales, artista e attivista ambientale.