Ad Alba torna “Macramè – Intrecci di Culture”

Torna ad Alba “Macramè – Intrecci di Culture”, con un pomeriggio di festa per grandi e piccini, in piazza Elvio Pertinace, venerdì 26 maggio dalle 16.30 alle 19.30.

Il tema della giornata sarà il gioco, riconosciuto come linguaggio universale, trasversale a luoghi, idiomi ed età, capace di creare comunità attraverso il divertimento.

Alunni, studenti, insegnanti e associazioni del territorio animeranno il pomeriggio con spettacoli, laboratori e stand allestiti, pensati e coordinati dal gruppo insegnanti “Integrazione scolastica minori stranieri ed educazione interculturale”, in collaborazione con l’Ufficio Stranieri del Comune di Alba

L’Assessore ai Servizi Sociali Elisa Boschiazzo dice: «Quest'anno ritorna la festa interculturale a conclusione di un percorso formativo per gli insegnanti al quale hanno aderito in molti e questo non può che farmi piacere. Auspico che possano partecipare molti bambini e ragazzi con le loro famiglie per apprezzare i lavori che sono stati realizzati.

L’edizione 2023 sarà animata dall’artista Bingo che, oltre a presentare sul palco i singoli Istituti, intratterrà con giochi divertenti e coinvolgenti.

La festa avrà nuovamente il contributo della Biblioteca civica “G. Ferrero” di Alba che sarà presente con uno spazio dedicato al progetto “Nati per Leggere”. I volontari lettori si alterneranno dalle 16.30 alle 18.30 proponendo a bimbi e famiglie tante letture ad alta voce.