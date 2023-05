La Cooperativa Libraria La Torre di Alba protagonista al Salone del Libro

In occasione del XXXV° Salone Internazionale del Libro di Torino la cooperazione di Legacoop sarà presente con iniziative, incontri e dibattiti per raccontare il mondo cooperativo.In particolare venerdì 19 maggio alle ore 17 presso lo stand di Alleanze delle Cooperative (stand T78 / PAD OVAL) si svolgerà l’incontro dal titolo PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA COOPERATIVA:UN PROGETTO DI SVILUPPO TRA LIBRERIE.COOP E LA COOPERATIVA LIBRARIA LA TORRE.



In cui racconteremo il progetto di filiera che punta al rafforzamento e sviluppo di impresa attraverso l’esperienza di due importanti realtà librarie quali la Cooperativa La Torre di Alba e Librerie.coop. Parteciperanno all’incontro Dimitri Buzio, Presidente di Legacoop Piemonte; Fabrizio Lombardo, Direttore operativo di librerie.coop; Fulvio Prandi, Presidente della cooperativa Libraria La Torre.