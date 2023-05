Dal Caffè Letterario di Bra l’invito a visitare il Salone Internazionale del Libro di Torino

Nasce nel 1973 a Fossano nel cuneese, ha dedicato la sua vita a viaggiare per il mondo nei modi più disparati, prima come “backpacker”, poi per lavoro come Wine Ambassador. La vita da “globetrotter” l’ha visto viaggiare dall’America all’Europa fino all’Asia: in Messico e Guatemala, calcando le orme del Subcomandante Marcos, in India come fotoreporter al fianco di una giornalista italiana freelance dell’ANSA, attraversando su un dromedario il deserto del Thar per oltre 650 Km, a cavallo di una vecchia Royal Enfield, in autostop attraverso l’Himalaya scalando alcune vette in solitaria, su una canoa tribale mediante le Backwater nel Kerala, in Pakistan e più volte in Nepal dietro il movimento maoista, in Cambogia seguendo il lavoro degli sminatori, ripetutamente nel Sud Est Asiatico, in Cina sia per lavoro che per piacere.