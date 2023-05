Cuneo: a bilancio 110.000 euro per la demolizione di un fabbricato della caserma Montezemolo

Si è tornati a citare il progetto di ristrutturazione e riqualificazione dell’area cuneese di caserma Montezemolo nella serata di martedì 16 maggio scorso, quando davanti alla I commissione consiliare l’assessore al bilancio Valter Fantino ha illustrato il contenuto di alcune variazioni di bilancio relative alla delibera di giunta 120.



Modifiche necessarie all’inserimento nel bilancio di specifici stanziamenti di spesa, tra cui i 110.000 euro previsti per la demolizione di un fabbricato nell’area della Montezemolo. Azione propedeutica alla concretizzazione degli interventi dell’Agenda urbana previsti sulla ‘vecchia’ caserma.



Altri due, però, le variazioni indicate in modo particolare da Fantino durante l’incontro (e anche più corpose a livello economico).



La prima riguarda la somma di 792.111,55 euro, da bonificare ai partner del progetto Alcotra Climatt - ente gestione aree protette Alpi Marittime, Regione Piemonte, Unione dei Comuni di Langa e Barolo e la componente francese del Parc National des Ecris ed il Parc National du Mercantour – entro fine maggio. Com’è noto, il progetto si propone di aumentare le conoscenze sugli effetti del cambiamento climatico e divulgarle al pubblico più ampio possibile.



La seconda da 272.200 euro, invece, riguarda l’iscrizione in bilancio delle poste relative al progetto Alcotra Pepa e riguarda quote provenienti da Stato e Unione Europea.