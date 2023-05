Mondovì, scuola di Rifreddo verso la chiusura. Il consigliere Enrico Rosso: "Grave perdita per la frazione"

Una situazione che si trascina da anni quella della scuola di Rifreddo, piccola frazione del comune di Mondovì, dove la struttura scolastica rappresentava uno degli ultimi servizi presenti.

Già nel 2021 si era svolto un confronto aperto tra amministrazione, dirigente scolastico e cittadini (leggi qui) per cercare di mantenere il presidio.

Da allora la struttura è rimasta in un limbo: era infatti aperta con deroga regionale sul numero degli iscritti, ma sempre in equilibrio precario verso la chiusura, anche a causa dei costi per garantire la presenza del personale.

L'edificio che ospita la materna, lo ricordiamo, è proprietà della parrocchia e messo a disposizione del comune con un comodato d'uso gratuito, scaduto nel 2022.

Sul tema interviene nuovamente il centrodestra.

"La chiusura della scuola di Rifreddo - dichiara il consigliere Enrico Rosso (Energie per Mondovì - è una grave perdita per la frazione. L'amministrazione Robaldo, con la promozione dei Consigli di frazione - per ora fantomatici, dato che a quanto ci consta non sono ancora stati costituiti - aveva promesso attenzione ai nuclei frazionari. Il primo risultato è la chiusura di una scuola! Che non rappresenta solo un edificio scolastico, ma un servizio, un collante per il tessuto sociale che con questo provvedimento si impoverisce ulteriormente. Avevamo già proposto un'interrogazione sul tema, ne faremo un'altra per ottenere risposte puntuali, soprattutto sul futuro della struttura e delle frazioni in generale".