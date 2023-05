Venerdì da allerta gialla nelle valli Po, Varaita, Maira e Stura. Peggioramento dalla serata, con piogge forti su tutta la Granda

Ci attende un weekend caratterizzato da precipitazioni forti. A partire da domani sera e per tutta la giornata di sabato, il bollettino di vigilanza meteorologica indica l'arrivo di piogge forti, di grado 4 su una scala che va da 1 a 5. L'area maggiormente interessata dall'intensità delle piogge sarà l'intera provincia di Cuneo, con esclusione di alcune zone collinari dell'alta Langa, dove saranno moderate, quindi di grado 3.

Per la giornata di domani l'allerta è Gialla, quella di minore gravità. Ma è il bollettino di domani quello più atteso, in vista proprio dell'aumento delle precipitazioni a partire da domani sera.

Arpa Piemonte prevede l'allerta gialla tra Cuneese e Torinese. Nello specifico in alta val Susa, Chisone, Pellice e Po, Valli Varaita, Maira e Stura. In queste aree sono previsti locali allagamenti ed isolati fenomeni di versante.

Si consiglia la massima prudenza.

Queste le previsioni di Arpa Piemonte a partire da domani sera: “un nuovo impulso perturbato in arrivo da nord convoglierà correnti umide orientali sulla nostra regione a tutte le quote. Assisteremo, dunque ad un peggioramento del tempo sul Piemonte da venerdì sera e per tutto il fine settimana con pioggia diffusa su tutto il territorio regionale, ma con intensità di particolare rilievo a ridosso delle Alpi comprese tra Alpi Graie e Alpi Marittime, dunque sulle zone pedemontane di Torinese e Cuneese. Su tali zone, le precipitazioni cumulate previste tra venerdì sera e domenica sera potranno essere abbondanti”.