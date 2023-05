Si rinnova la convenzione tra il Comune di Mondovì e l’unità di Protezione Civile dell’ANA

Lo scorso fine settimana ottantacinquemila penne nere hanno sfilato nel centro storico di Udine per la 94^ Adunata nazionale degli Alpini.

Una festa di popolo che ha celebrato la storia di un Corpo nato il 15 ottobre 1872, alla quale hanno preso parte, come sempre, centinaia di Amministratori provenienti da tutta Italia. Tra questi anche il sindaco della Città di Mondovì, nonché presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo.

"Percorrendo sotto una pioggia incessante il tragitto della sfilata - il suo commento - ho avvertito una grande emozione e un forte senso di responsabilità. Ho voluto essere a Udine, con gli Alpini di Mondovì e con gli Alpini di tutte le altre Sezioni della Granda, per testimoniare la gratitudine dei cittadini dell’intera Provincia nei confronti di chi, ogni giorno, si dedica al benessere della propria Comunità. Questa pioggia mi porta alla mente l’indispensabile supporto che l’unità di Protezione Civile dell’ANA di Mondovì fornisce a tutti noi in caso di emergenza diffusa, sia essa di tipo meteo-idraulico o sociosanitario come avvenuto durante la pandemia. Per questa ragione, come Amministrazione, nei giorni scorsi abbiamo approvato all’unanimità il rinnovo della convenzione quinquennale tra il Comune di Mondovì e la sezione locale dell’ANA. Una sinergia collaborativa che sancisce un legame indissolubile di cui siamo fieri ed orgogliosi, per il quale rinnovo i ringraziamenti al Presidente e all’intero Consiglio Direttivo".

Analoga soddisfazione è stata espressa al riguardo dal presidente dell’ANA di Mondovì, Armando Camperi: "Fin dalla sua nascita, il Corpo degli Alpini si è distinto per l’impegno profuso in favore della popolazione civile: penso ai sette reggimenti inviati a Messina durante il drammatico terremoto del 1908 o alla valorosa opera di supporto fornita in occasione dell’alluvione di Firenze, del terremoto del Friuli e di tanti altri momenti difficili della storia contemporanea. Ringrazio quindi il sindaco Luca Robaldo, accanto al quale ho trascorso questa entusiasmante Adunata, per la fiducia accordataci e la comandante della Polizia Locale Domenica Chionetti per aver predisposto la convenzione. Il rinnovo della stessa rappresenta per tutti noi la testimonianza più evidente di quanto la nostra unità di Protezione Civile funga da cardine di primaria importanza in termini di prevenzione, presidio e gestione operativa delle emergenze al punto da guadagnarsi l'apprezzamento e la piena fiducia da parte dell'Amministrazione comunale".