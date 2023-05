Sostenibilità nella pubblica amministrazione: premio nazionale per l’Asl Cn2 di Alba e Bra

C’è anche l’Asl Cn2 di Alba e Bra, insieme alla Città Metropolitana di Cagliari, all’Officina Futuro Fondazione W-Group e alla Commissione Genere dell'Università degli studi di Brescia tra i vincitori del premio "Pubblica Amministrazione Sostenibile 2023", promosso da FPA in collaborazione con ASviS per i progetti di sostenibilità nella pubblica amministrazione



L’Azienda Sanitaria Locale Cn2 di Alba e Bra si è aggiudicata il prestigioso riconoscimento nella categoria “Salute e benessere” col progetto “SENIOR “Ca’ d’argent”. L’iniziativa prevedeva la messa in atto di nuovi servizi socio-sanitari per le persone anziane che vivono nell’Alta Langa e in particolare nei comuni di Cortemilia e dintorni. La finalità del progetto è quella di sperimentare un nuovo modello di assistenza territoriale, volto al miglioramento della qualità della vita e dell’autonomia degli anziani, che trovandosi isolati possono avere difficoltà di accesso alle cure mediche, oltre che alle attività di prevenzione.



Nella categoria Salute e Benessere l’Asl Cn2 ha vinto la concorrenza, di Inps e Ministero della Salute. Gli altri finalisti, nella categoria "Parità di genere" erano invece il Comune di Bologna, il Comitato Unico di Garanzia di Inps e Consiglio Nazionale delle Ricerche.



Tra gli altri finalisti, il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione dell’Università di Padova, la fondazione Muba, il Ministero della Giustizia, il Dipartimento della Funzione Pubblica, la Cooperativa Sociale Tikvà, il Consiglio Nazionale delle Ricerche