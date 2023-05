Trionfo dell'Agenform di Moretta all'Europel per i campionati del settore lattiero-caseario

L'Agenform, (Agenzia dei Servizi Formativi della Provincia di Cuneo) con il corso di "Tecnico Specializzato nelle produzioni lattiero-casearie"di Moretta, ha lasciato il segno all'Europel, la più grande competizione europea tra allievi di scuole e Università nel settore lattiero-caseario.

Tenutasi all'Enilv (Scuola nazionale delle industrie del latte e della carne) di La Roche sur Foron, in Francia, la competizione ha visto sfidarsi 22 squadre provenienti da 11 istituzioni formative di 7 paesi europei, inclusi Italia, Francia, Spagna, Olanda, Polonia, Finlandia e Romania.

La competizione consisteva nell'effettuare un'analisi sensoriale più corrispondente possibile, a quella svolta da un panel di esperti.

I prodotti da analizzare erano il latte, il burro, l'Emmental, la Tomme de Savoie e il Reblochon, questi ultimi scelti appositamente tra quelli tipici della regione francese in cui si svolgeva la competizione.

Il team Agenform 1, composto da Agnese Sartore, Tommaso Vanzin e Jessica Tappo, ha fatto incetta di primi posti, conquistando il gradino più alto del podio in ben 3 categorie e il terzo posto nella quarta categoria.

Questo straordinario risultato di squadra ha consentito agli studenti dell’Agenform di aggiudicarsi il prestigioso titolo di "Miglior Global Team".

Ma non è tutto: oltre alla vittoria di squadra, i singoli membri del team hanno ottenuto ulteriori successi, portando a casa 3 medaglie d'oro, 2 d'argento e 2 di bronzo.

In totale, un incredibile bottino di 12 medaglie tra squadra e singoli.

"È una grande soddisfazione per il risultato ottenuto dai nostri ragazzi - commentano con entusiasmo il presidente di Agenform, Mario Abrate, e il direttore Giancarlo Arneodo - In trent'anni di competizioni, è la prima volta che l'Agenform trionfa come Global Team, e proprio nella sede dell'Enilv di La Roche sur Foron, uno dei centri di formazione più prestigiosi nel settore lattiero-caseario in Europa.

I nostri complimenti – concludono i dirigenti dell’Agenform - vanno anche ai responsabili dei corsi della sede di Moretta, Guido Tallone, Emilia Brezzo e Lorenzo Picco, che hanno preparato e accompagnato i nostri ragazzi in questa avventura, così come ai docenti di analisi sensoriale Enrico Surra e Chiara Cravero, che hanno allenato al meglio i ragazzi".

Il corso di "Tecnico Specializzato nelle produzioni lattiero-casearie" è erogato nella sede Agenform di Moretta. Si tratta di un percorso di specializzazione post-diploma della durata di un anno, che prevede complessivamente 1200 ore di formazione, di cui 480 dedicate allo stage.

È proprio a Moretta l’Agenform, in una parte dei locali del santuario, più di 30 anni fa, ha aperto i corsi per formare gli studenti nell’ambito lattiero-caseario e nelle tecnologie agroalimentari.

Da alcuni giorni la stessa agenzia formativa gestisce, per conto del Comune, il nuovo ostello posto in un’ala dell’edificio.

“La presenza del polo scolastico dell’Agenform a Moretta ha indubbiamente arricchito la nostra comunità – afferma il sindaco Gianni Gatti. – I risultati conseguiti in Francia dagli studenti che frequentano l’Istituto scolastico, sono la prova tangibile della validità del percorso educativo adottato.

Anche i morettesi sono orgogliosi di ospitare un scuola d’eccellenza che per la peculiarità dei suoi corsi spicca a livello nazionale ed internazionale”.