Valmala: oggi la messa di anniversario dell’ordinazione dei sacerdoti della Diocesi di Saluzzo

Stamattina, giovedì 18 maggio alle 10.30, al santuario di Valmala, in valle Varaita viene celebrata la messa di anniversario dell’ordinazione dei sacerdoti appartenenti alla Diocesi di Saluzzo.



Tra coloro che festeggiano l’ordinazione c’è anche il vescovo di Saluzzo, monsignor Cristiano Bodo, che era stato consacrato alla vita religiosa, a 25 anni, il 29 maggio 1993 dall’allora vescovo di Vercelli Tarcisio Bertone.



Si ricorderà anche il 74esimo anniversario di ordinazione del decano del clero della diocesi, don Angelo Testa, 97 anni, che aveva preso i voti il 29 giugno del 1949.



Il santuario di Valmala, dedicato a Maria Madre della Misericordia, ha dato inizio alle aperture per la stagione estiva, lo scorso sabato 13 maggio in occasione dell’anniversario dell’apparizione della Madonna a Fatima, in Portogallo.



Durante la messa di sabato concelebrata dal vescovo Cristiano Bodo con il rettore del santuario don Federico Riba, e da alcuni sacerdoti, è stata benedetta la statua della Madonna che, dopo il restauro è tornata al splendore originale.



Raffigura Maria, che con le mani aperte, come apparve ai pastorelli di Valmala dal 5 agosto al 20 settembre 1834.



In collaborazione con la Soprintendenza, con il supporto del vescovo Cristiano Bodo e di Sonia Damiano dell’Ufficio beni culturali della Diocesi, la statua è stata ripulita recuperando così i colori e riparando parzialmente i supporti mancanti.



Il restauro è stato eseguito con competenza e professionalità da Cesare Pagliero di Savigliano e Aldo Pellegrino di Boves.



Importante è stata anche la ripulitura del volto e delle mani, precedentemente scurite dal tempo, e dal continuo contatto delle mani dei pellegrini che, nel corso degli anni, sfregando la statua ne avevano consumato il colore.



È stato possibile 'riportare alla luce' la Madonna della Misericordia grazie alla generosità dei fedeli e, in particolare, alle offerte raccolte in memoria del prezioso collaboratore del santuario Piero Bussi, mancato a causa del Covid nel novembre del 2020.