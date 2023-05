Addio a Claudio Garro, cofondatore del Comitato CRI di Borgo San Dalmazzo

Borgo San Dalmazzo piange Claudio Garro, 76 anni, ex bancario. Si è spento mercoledì 17 maggio nella casa di riposo Padre Fantino, dove era ricoverato. Da anni si era ritirato a vita privata per problemi di salute.

Garro fu tra i fondatori del Comitato della Croce Rossa di Borgo San Dalmazzo, di cui fu a lungo presidente. Si era speso tantissimo per la costruzione della nuova sede di via Boves e ricevette l’onorificenza della Medaglia di prima classe, nel 2013, durante i festeggiamenti per i 30 anni di fondazione del Comitato.

Lo ricorda con affetto l'attuale presidente Nuvola Scanavino: "Tutto il comitato CRI di Borgo San Dalmazzo oggi piange la scomparsa di Claudio Garro. A lui e alla sua caparbietà si deve l'esistenza del comitato, di cui è cofondatore, che quest'anno compie 40 anni. Persona di forte carattere, benvoluto da tutti. Ci stringiamo attorno alla famiglia a cui vanno le nostre più sentite condoglianze. Ciao Claudio".

Claudio Garro lascia la moglie Felicina, i figli Daniela con Gianni, Luca con Valentina, Monica con Manuel, i nipoti Sara, Marianna, Giuseppe e Anna. I familiari ringraziano sentitamente tutto il personale della casa di riposo Padre Fantino.

I funerali saranno celebrati venerdì 19 maggio alle 10.30 nella parrocchia di Gesù Lavoratore. La salma verrà tumulata nel cimitero di Peveragno.

Il rosario sarà recitato questa sera, giovedì 18 maggio alle 19, sempre nella parrocchiale di Gesù Lavoratore.